с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

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Политика МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.