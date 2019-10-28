Политика
Rostov gazetaПутин провел телефонный разговор с Меркель
В понедельник, 28 октября, российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как пишет «360», темами разговора глав государств стали Сирия, Турция и Украина.
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«В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — говорится в сообщении.RT на русском08:58
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Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 09:28
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
ТАСС 26 октября в 06:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Профиль 13:08
Футбол
Путин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Армия и оружие
В Минобороны РФ прокомментировали информацию о гибели аль-Багдади
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о гибели в Сирии в ходе спецоперции главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил, что у российского военного ведомства нет достоверной информации об этой операции.
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика
В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину
Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
Газета.Ru 15:45
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Спорт-Экспресс 13:13
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru 09:22
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41