Политика
RT на русскомПутин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолец12:04
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