Политика
RT на русскомПутин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолец12:04
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя
Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
Хоккей
Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.
Общество
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор "Доктор Сон" провалился в первый день американского проката. По некоторым данным, фильм собрал в прокате чуть более 12 млн долларов.
Армия и оружие
США воруют сирийскую нефть, называя это «защитой от ИГИЛ»
Кампании в Сирии и Афганистане стали для них очень дорогими, и за счет сирийской нефти они решили поправить бюджет, поэтому и заявили, что будут "охранять" скважины от ИГИЛ1 (запрещено в РФ), хотя по факту это разграбление сирийских ресурсов.
Шоу-бизнес
Вторая беременность Меган Маркл может стать фатальной
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Футбол
В «Ливерпуль» может перейти хавбек «Борнмута»
Хавбек в текущем сезоне провел на поле в матчах АПЛ 807 минут, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Интернет
YouTube сможет блокировать пользователей без «коммерческого смысла»
В пункте указали, что администрация Youtube может заблокировать пользователю аккаунт или доступ к сервису, если в администрации посчитают что «он более не имеет коммерческого смысла».
Транспорт
В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда
Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.
Хоккей
Илья Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Аризоной»
Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Футбол
«Динамо» выступило с заявлением по поводу ситуации в матче с «Рубином»
«Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). После окончания встречи клубы устроили перпалку в соцсетях.
Политика
Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ
Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Авто
Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара
Компания Lexus опубликовала тизер своей первой серийной модели с полностью электрической силовой установкой.