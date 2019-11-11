Политика
ИА НовороссияПутин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с Украиной и поставки через её территорию российского газа в Европу.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service вчера в 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолецвчера в 12:04
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Общество
МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
РБК вчера в 23:00
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика
Правительство установило базу по взносам на 2020 год
Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
Упрощёнка вчера в 04:24
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика
Министр обороны Боливии ушёл в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.
Life.ru 00:59
Энергетика
«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.
РБК вчера в 09:22
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.
Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия
Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад
Интерфакс вчера в 23:15
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика
Вакарчук назвал варианты завершения вооруженного конфликта в Донбассе
Три варианта для вывода Украины из состояния вооруженного конфликта назвал певец, лидер партии «Голос» и депутат Верховной рады Святослав Вакарчук.
REGNUM 00:47
Политика
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
РБК 00:49
Общество
Сирены воздушной тревоги сработали в крупных городах Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в крупных городах южной части Израиля – Ашдоде и Ашкелоне, а также в ряде районов предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.
Радио Маяк 00:27
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Известия вчера в 23:58
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала враждебную цель вблизи Дамаска
Политическая Экспертиза 00:44
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми женщина оставила предсмертную записку
Газета.Ru вчера в 06:10
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 13:49
Общество
Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Авто
Chery показал фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Компания Chery опубликовала первые официальные фотографии нового Chery Tiggo 7.
Новые автомобили 10 ноября в 23:48
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31