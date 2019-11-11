с чего всё началось

Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с Украиной и поставки через её территорию российского газа в Европу.

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

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