с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перспективы транзита газа через Украину после истечения нынешнего контракта 1 января 2020 года.

Путин обсудил с Меркель вопрос транзита газа через Украину

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