с чего всё началось

В разработке «Газпрома» находятся несколько проектов транспортировки газа. За ближайшие тридцать лет Россия поставит Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» триллион кубометров газа. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече в Кремле 9 сентября.

Путин и Миллер обсудили поставки газа на Украину и в Китай

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Финансы Официальный курс евро снизился на 56 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.

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