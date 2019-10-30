Политика
РИА НовостиПутин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
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Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.
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Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Музыка
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно
Поединок в Лас-Вегасе станет решающим в карьере россиянина и мексиканца. Давно в боксе не было боя, которого бы ждали с таким нетерпением.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Общество
Грудинин заявил, что не имеет миллиарда для погашения иска акционеров
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Политика
ФЗНЦ требует наказать США за оккупацию Сирии и незаконную добычу нефти
Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от ООН осудить незаконные действия США в Сирии, которые воруют принадлежащую сирийскому народу нефть.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы» во время испытаний
Пуск баллистической ракеты "Булава" впервые был проведен атомной подлодкой "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А"), во время проведения ходовых испытаний субмарины.
Политика
У Золотого в Донбассе начался развод украинских войск и сил ЛНР
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Новый Skoda Octavia оснащен современными двигателями TDI и TSI с повышенной эффективностью, что благодаря значительно улучшенной аэродинамике, меньшему расходу топлива и выбросам загрязняющих веществ.
Технологии
Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств
Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.