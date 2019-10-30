Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
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Владимир Путин
Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.
— Владимир ПутинТАСС 13:33

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