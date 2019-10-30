Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.

Переговоры российского лидера и премьер-министра Венгрии прошли в Будапеште. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии перспективы нормализации отношений России и ЕС. Об этом сообщают различные информационные издания.

Путин обсудил с Орбаном перспективы развития отношений РФ и ЕС

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