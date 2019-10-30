Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
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Владимир Путин
Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.
— Владимир ПутинТАСС 13:33

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