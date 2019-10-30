Политика
РЕН ТВПутин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
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Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.
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Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Наука
Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек
Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 08:06
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 15:10
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия
В детском саду Ухты умер ребенок
Сегодня, 30 октября, в одном из детских садов Ухты произошла трагедия.
Комиинформ 14:25
Наука
Науку Урала встраивают в экономику инноваций
Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
REGNUM 14:21
Фигурное катание
Костомаров: Пусть Загитова катается, ее титулы никто не заберет
Костомаров отметил, что Загитова большая молодец и уже вошла в историю, поэтому никому не мешает.
Нева Спорт 12:44
Игры
В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh
Игромания.ру 12:31
Политика
Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США, в чем разошелся со своим шефом - президентом Дональдом Трампом.
РИА Новости 15:28
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
9111.ru 04:31
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:33
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
МИР 24 14:14
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Происшествия
В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди
В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.
РЕН ТВ 04:41
Футбол
Бывший тренер «Зенита» возглавит «Фейеноорд»
Экс-тренер питерского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат в скором времени возглавит "Фейеноорд", информирует издание AD.
Sport.ru 03:59