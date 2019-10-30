Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Общество Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.

Наука Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Игры В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.

Армия и оружие Россия построит не имеющие аналогов корабли В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Происшествия В детском саду Ухты умер ребенок Сегодня, 30 октября, в одном из детских садов Ухты произошла трагедия.

Наука Науку Урала встраивают в экономику инноваций Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.

Фигурное катание Костомаров: Пусть Загитова катается, ее титулы никто не заберет Костомаров отметил, что Загитова большая молодец и уже вошла в историю, поэтому никому не мешает.

Политика Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США, в чем разошелся со своим шефом - президентом Дональдом Трампом.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Авто Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».

Баскетбол ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Происшествия Пять человек погибли в аварии в Подмосковье Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Политика Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.

Финансы ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.

Происшествия В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.