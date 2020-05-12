Экономика
ИзвестияПутин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства. Об этом 12 мая сообщает сайт Кремля.
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Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Политика
Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
Кино
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
Пожелавшая мучительной смерти ребенку с ДЦП Диана Закутняя: «Моих родителей травят эти «святые и воспитанные» люди».
StarHit.ru 05:00
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Происшествия
Коронавирус обнаружили в трех продуктовых магазинах Екатеринбурга
Не оказалось коронавируса и в аптеках. Проверки прошли в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах.
Аргументы недели 09:00
Общество
В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции
Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
Энгельсскую чиновницу отстранили от работы из-за комментария в соцсети
Чиновницу из Энгельса Саратовской области отстранили от должности после скандальных слов о родителях, которым положены выплаты в связи с коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:35
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек
В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
Регион 64 05:54
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики
Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.
News.ru 07:09
Общество
Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов
На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru вчера в 01:30
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь вчера в 11:07
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой сделал татуировку с ее именем
Преданные фанаты Манукяна знают, что татуировку блогер сделал сразу после того, как его совместная фотография с Бузовой собрала 2 млн лайков.
Live24 07:18
Гаджеты
Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150.
The GEEK 06:49
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом
Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда, они обвиняют руководство страны в нацпредательстве и нарушении конституции.
РИА Новости 10 мая в 09:02
Авто
В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий
F1news.ru вчера в 13:12
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Нерабочая неделя завершится 12 мая. Глава государства Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по коронавирусу.
Мой Брянск вчера в 10:52
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 10 мая в 11:05
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК вчера в 12:57