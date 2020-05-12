Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства. Об этом 12 мая сообщает сайт Кремля.

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Политика Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года. 58

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Общество В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба. 4

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 84

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Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости». 1,4K

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Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 302

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Политика В Сербии оппозиционные депутаты объявили голодовку перед парламентом Два оппозиционных депутата начали голодовку перед зданием Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда, они обвиняют руководство страны в нацпредательстве и нарушении конституции.