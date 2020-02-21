Политика
REGNUMПутин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.Коммерсантъ09:42
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Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Политика
Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян
Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
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Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Кино
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Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Бывшие наставники тульского «Арсенала» сыграют на Кубке легенд
Трое бывших тренеров тульского «Арсенала» примут участие на международном турнире «Кубок легенд».
Шоу-бизнес
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Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
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Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Единоборства
СМИ сообщили, сколько Уайлдер и Фьюри заработают на титульном бое
По информации источников, американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов в качестве гонорара за предстоящий титульный бой.
Кино
Актёр Павел Прилучный собирается похудеть до 39 килограммов ради роли
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе
Как подчеркнул Журавлёв, это позволило «осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск».
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от блинов.
Общество
Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя
«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
В российских школах начнут изучать искусственный интеллект
Министерство просвещения внедрит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в программу российских школ - уже к 2021 году.
Технологии
Приложение «ВСК страхования» экономит время клиента на вводе данных
"Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, который существенно облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время", — заявила она.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
В Сочи отстранили от работы учителя после конфликта со школьником
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».