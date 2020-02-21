с чего всё началось

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

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