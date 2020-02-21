Политика

REGNUMREGNUMПутин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили в пресс-службе
 Кремля.
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Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Идлибе

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Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко

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