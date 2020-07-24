Политика

ГородовойГородовойПутин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
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Путин обсудил с Совбезом армяно-азербайджанский конфликт

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Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном

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Ситуация на армяно-азербайджанской границе для России очень чувствительна - Путин

Sputnik Армения08:46

Эксперт считает временным прекращение обстрелов на границе Армении и Азербайджана

ТАСС10:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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Газета.Ru 16:03
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Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
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Космос

Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

Lenta.ru 14:05
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Агентство Телеграф 22 июля в 12:00
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Наука

Физики впервые измерили время туннелирования атома

N+1 22 июля в 11:00
Общество

В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:29
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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
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Политика

Российские пранкеры разыграли Монику Левински

Lenta.ru 18:25
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Политика

СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания.
Газета.Ru 18:58
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
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Здоровье

На помощь сахалинским врачам придет «Электронный фармаколог»

"Электронный фармаколог" поможет сахалинским врачам в назначении лекарственных препаратов.
Сахалин.Инфо 04:14
Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
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Политика

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
ТАСС 16:31
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Общество

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Футбол

«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
Metaratings 06:51
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Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
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Кино

Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

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В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

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ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем

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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

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Хоккей

Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
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Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии

Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.
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