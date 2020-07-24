Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Политика Путин поздравил следователей с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. 1

Политика СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания.

Игры TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.

Политика Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию. 2

Хоккей Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 400