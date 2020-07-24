Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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