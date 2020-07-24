Политика
ГородовойПутин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
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Происшествия
Гостиницу «Юбилейная» эвакуировали в Южно-Сахалинске из-за пожара в сауне
Сауна в гостинице Юбилейная в Южно-Сахалинске загорелась поздно вечером в пятницу 24 июля. На место выехали все пожарные части города.
АСТВ 08:30
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Наука
На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя
Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY 14:28
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Единоборства
Третий бой между Головкиным и Альваресом может пройти в мае 2021 года
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:10
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Кино
Сын Андрея Панина Александр получил первую роль в кино
Актуальные Новости 11:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Политика
Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец.
Аргументы и Факты 21:37
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Футбол
«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на 500 тысяч рублей оштрафовал петербургский футбольный клуб "Зенит".
Интерфакс-Спорт 09:55
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 09:24
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян
Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст не выходит на связь со своей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.
News.ru 10:26
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news 21:21
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:35
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17