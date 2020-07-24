Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Ситуация на армяно-азербайджанской границе для России очень чувствительна - Путин
Sputnik Армениявчера в 08:46