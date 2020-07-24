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РИА Новости
РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Труд

Путин обсудил с Совбезом армяно-азербайджанский конфликт

Трудвчера в 13:16
ТАСС

Эксперт считает временным прекращение обстрелов на границе Армении и Азербайджана

ТАССвчера в 10:00
Sputnik Армения

Ситуация на армяно-азербайджанской границе для России очень чувствительна - Путин

Sputnik Армениявчера в 08:46
RT на русском

Путин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения

RT на русскомвчера в 08:44
Ёлдаш

Путин провел совещание с членами Совета безопасности в Ново-Огарёво

Ёлдашвчера в 08:41
РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

РИА Новостивчера в 08:45
РБК

Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном

РБКвчера в 09:02
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известиявчера в 16:06
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Импланты от Neuralink

Еще в далеком 2017 Маск высказался, что единственным способом для человека выжить в условиях потенциального преобладания разумных машин является тотальная киборгизация – то есть слияние биологического и цифрового разума.
Politbook.ruвчера в 01:34
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Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБКвчера в 11:50
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей

«Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Культуроманиявчера в 10:49
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США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русскомвчера в 15:27
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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