Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения

RT на русском08:44

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе

Sputnik Азербайджан09:08

Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном

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Путин обсудил армяно-азербайджанский конфликт на Совбезе

REGNUM15:56

Путин назвал чувствительной ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией

Газета.Ru08:58

Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

РИА Новости08:45

Эксперт считает временным прекращение обстрелов на границе Армении и Азербайджана

ТАСС10:00
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Общество

В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима

В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
19
Общество

Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами

Московский Комсомолец 10:04
122
Единоборства

Букмекеры определили фаворита в бою Емельяненко и Исмаилова

Специалисты букмекерских контор фаворитом боя называют Александра Емельяненко, предлагая на его победу коэффициент 1.36.
Vprognoze.ru 11:26
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
420
Происшествия

В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
1
Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
33
Кино

Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
25
Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
57
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
969
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

По словам Хармса, в законопроекте нет конкретного времени начала санкций, при этом Америка в любой момент может наложить запрет на финансовые операции банков, компаний и организаций, которые работают с газопроводами.
Evo-rus.com вчера в 03:18
25
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
654
Происшествия

В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика

В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка.
Российская газета 14:46
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
534
Экономика

Сельхозпроизводство на Украине снизилось на 19 процентов

Инфорос 06:20
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
260
Общество

Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
105
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik 07:18
96
Гаджеты

В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com 11:06
9
Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
18
Шоу-бизнес

Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму

Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной.
Комсомольская правда 13:00
3
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
8
Экономика

Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций

Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК 12:38
Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
7
Общество

На время митингов в выходные Дегтярев улетит из Хабаровска в районы

ZAB.RU 10:48
879
Политика

Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом.
Российская газета 15:43
29
Общество

Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ

На Английской набережной в Петербурге 24 июля, в день репетиции парада ко Дню ВМФ, задержали актеров в полицейской форме.
МР7.ру 15:57
Политика

Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
6
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
107
Религия

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

Lenta.ru 14:40
596
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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