Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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