Политика
РИА НовостиПутин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Единоборства
Букмекеры определили фаворита в бою Емельяненко и Исмаилова
Специалисты букмекерских контор фаворитом боя называют Александра Емельяненко, предлагая на его победу коэффициент 1.36.
Vprognoze.ru 11:26
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
По словам Хармса, в законопроекте нет конкретного времени начала санкций, при этом Америка в любой момент может наложить запрет на финансовые операции банков, компаний и организаций, которые работают с газопроводами.
Evo-rus.com вчера в 03:18
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика
В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка.
Российская газета 14:46
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik 07:18
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com 11:06
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Шоу-бизнес
Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму
Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной.
Комсомольская правда 13:00
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Экономика
Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций
Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК 12:38
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Политика
Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным
Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом.
Российская газета 15:43
Общество
Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ
На Английской набережной в Петербурге 24 июля, в день репетиции парада ко Дню ВМФ, задержали актеров в полицейской форме.
МР7.ру 15:57
Политика
Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента
Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13