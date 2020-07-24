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РИА Новости
РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Sputnik Азербайджан

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе

Sputnik Азербайджан09:08
РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

РИА Новости08:45
Sputnik Армения

Ситуация на армяно-азербайджанской границе для России очень чувствительна - Путин

Sputnik Армения08:46
Ёлдаш

Путин провел совещание с членами Совета безопасности в Ново-Огарёво

Ёлдаш08:41
ТАСС

Эксперт считает временным прекращение обстрелов на границе Армении и Азербайджана

ТАСС10:00
Газета.Ru

Путин назвал чувствительной ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией

Газета.Ru08:58
РБК

Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном

РБК09:02
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Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском11:01
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Проанализирован состав таинственного вещества, обнаруженного в 2019 году на обратной стороне Луны

Китайский зонд Chang'e-4, включая посадочный аппарат и марсоход, успешно приземлился в кратере Фон Карман в 185 км в бассейне Южного полюса Айткен (SPA) 3 января 2019 года, совершив первую в мире мягкую посадку на дальнюю лунную сторону.
ГЛАС.RU21 июля в 13:05
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