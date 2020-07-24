Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совеза РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, пишет РИА Новости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе
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