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Моя Москва.онлайн

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совеза РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, пишет РИА Новости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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Sputnik Азербайджан

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на азербайджано-армянской границе

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Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном

РБКвчера в 09:02
Газета.Ru

Путин назвал чувствительной ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией

Газета.Ruвчера в 08:58
Комсомольская правда

Путин снова обсудил с Совбезом обстановку на границе Азербайджана и Армении

Комсомольская правдавчера в 08:37
ТАСС

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ТАССвчера в 10:00
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Ситуация на армяно-азербайджанской границе для России очень чувствительна - Путин

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Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости23 июля в 01:00
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUMвчера в 17:04
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