Политика
РЕН ТВПутин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с угрозой коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря молодежной сборной Англии
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря молодежной сборной Англии и команды из третьего по силе дивизиона Англии «Саутэнд Юнайтед», 20-летнего Нэйтана Бишопа, сообщает BBC.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Экономика
Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Заказчик сноса СКК объяснил, как рухнуло здание
Генеральный директор компании «СКА Арена», заказчика работ по демонтажу СКК «Петербургский», который рухнул 31 января, Игорь Забиран прибыл на место происшествия и рассказал журналистам, что именно случилось на объекте.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Происшествия
Беглов дал указания по ликвидации последствий обрушения крыши СКК
Главе спасательного ведомства губернатор поручил срочно принять все необходимые меры, дабы предотвратить дальнейшее обрушение здания и не допустить людей на территорию СКК.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Минюст намерен ужесточить Кодекс об административных правонарушениях
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленных Министерством юстиции, предложено выделить категорию грубых административных правонарушений.
Киберспорт
Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла
Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам 2019 года.
Армия и оружие
Франция поддержит Грецию военным флотом в ее споре с турками
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал это решение французского лидера, заявив, что эти корабли станут гарантами мира в регионе, и добавил, что «единственный способ положить конец разногласиям в Восточном Средиземноморье-это международное правосудие».
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии
Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Шоу-бизнес
Панин рассказал о Харламове: «На задних лапах прыгал передо мной»
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Авто
Hyundai начал российские продажи Sonata с базовым мотором
Компания Hyundai объявила о старте российских продаж новой версии седана Sonata восьмого поколения, который стал доступен с базовым 2-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.