Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с угрозой коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

Футбол «Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря молодежной сборной Англии «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря молодежной сборной Англии и команды из третьего по силе дивизиона Англии «Саутэнд Юнайтед», 20-летнего Нэйтана Бишопа, сообщает BBC.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Заказчик сноса СКК объяснил, как рухнуло здание Генеральный директор компании «СКА Арена», заказчика работ по демонтажу СКК «Петербургский», который рухнул 31 января, Игорь Забиран прибыл на место происшествия и рассказал журналистам, что именно случилось на объекте.

Здоровье Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

Происшествия Беглов дал указания по ликвидации последствий обрушения крыши СКК Главе спасательного ведомства губернатор поручил срочно принять все необходимые меры, дабы предотвратить дальнейшее обрушение здания и не допустить людей на территорию СКК.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Здоровье ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Авто Hyundai начал российские продажи Sonata с базовым мотором Компания Hyundai объявила о старте российских продаж новой версии седана Sonata восьмого поколения, который стал доступен с базовым 2-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил.