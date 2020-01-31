Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с угрозой коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

RT на русском06:30

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

РБК06:36

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Газета.Ru06:34

Путин обсудил в Совбезом ситуацию с коронавирусом

Известия06:49

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

РЕН ТВ06:29

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

РИА Новости06:25

Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

ТАСС04:51
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря молодежной сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря молодежной сборной Англии и команды из третьего по силе дивизиона Англии «Саутэнд Юнайтед», 20-летнего Нэйтана Бишопа, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 29 января в 06:20
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия вчера в 05:24
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Военное дело 01:10
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Экономика

Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Росбалт 09:10
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия

Заказчик сноса СКК объяснил, как рухнуло здание

Генеральный директор компании «СКА Арена», заказчика работ по демонтажу СКК «Петербургский», который рухнул 31 января, Игорь Забиран прибыл на место происшествия и рассказал журналистам, что именно случилось на объекте.
Мойка78 09:20
Здоровье

Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском 09:31
Происшествия

Беглов дал указания по ликвидации последствий обрушения крыши СКК

Главе спасательного ведомства губернатор поручил срочно принять все необходимые меры, дабы предотвратить дальнейшее обрушение здания и не допустить людей на территорию СКК.
78.ru 09:02
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

Минюст намерен ужесточить Кодекс об административных правонарушениях

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленных Министерством юстиции, предложено выделить категорию грубых административных правонарушений.
URA.Ru вчера в 13:36
Киберспорт

Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
CyberSport.ru вчера в 03:59
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Политика

Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Алма-Ате

REGNUM 07:26
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам 2019 года.
9111.ru 08:53
Армия и оружие

Франция поддержит Грецию военным флотом в ее споре с турками

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал это решение французского лидера, заявив, что эти корабли станут гарантами мира в регионе, и добавил, что «единственный способ положить конец разногласиям в Восточном Средиземноморье-это международное правосудие».
Красная весна вчера в 07:11
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии

Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Деловое.ТВ 05:50
Шоу-бизнес

Панин рассказал о Харламове: «На задних лапах прыгал передо мной»

Московский Комсомолец 04:50
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Коммерсантъ 07:54
Политика

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Авто

Hyundai начал российские продажи Sonata с базовым мотором

Компания Hyundai объявила о старте российских продаж новой версии седана Sonata восьмого поколения, который стал доступен с базовым 2-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил.
AutoNews 07:42
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru 07:28
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