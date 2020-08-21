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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Также обсуждались результаты консультаций с США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.В источнике
С чего всё началось
«Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами»,— говорится в сообщении
 Кремля.
Коммерсантъ08:35
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Коммерсантъ

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ08:35
News.ru

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с Совбезом

News.ru08:11
Газета.Ru

Путин обсудил с Совбезом обстановку в Белоруссии

Газета.Ru08:25
Известия

Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Известия08:19
Комсомольская правда

Путин обсудил протесты в Беларуси с Совбезом России

Комсомольская правда08:33
РИА Новости

Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор

РИА Новости06:37
ТАСС

Путин обсудил с Совбезом итоги консультаций России и США по контролю над вооружениями

ТАСС08:00

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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