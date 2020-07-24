с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ходе подготовки к Военно-морскому параду.

Финансы Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса.

Общество Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 378

Наука Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости. 22

Общество Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии. 2

Экономика Американской экономике пообещали двойное падение Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.

Общество Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета. 61

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 335

Общество Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. 14

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 93