Политика
Rambler News ServiceПутин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ходе подготовки к Военно-морскому параду.
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Российский президент Владимир Путин обсудил вопросы возобновления международного авиасообщения с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.Аргументы и Факты09:36
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Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Общество
В Чикаго демонтировали два памятника Христофору Колумбу
Газета.Ru 11:06
Общество
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В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Финансы
Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи
Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Толстая сравнила Собчак с пиявкой
Газета.Ru 06:58
Общество
Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
RT на русском 11:01
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 вчера в 02:59
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
Коммерсантъ 09:57
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета 03:05
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 07:53
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика
Американской экономике пообещали двойное падение
Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43