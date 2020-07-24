с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ходе подготовки к Военно-морскому параду.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 424

Футбол РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ. 11

Общество В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей. 6

Общество В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций. 13

Происшествия В Москве охранник избил водителя скорой помощи В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы. 3

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 1K

Футбол «Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно "Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.

Финансы Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей. 20

Футбол «Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 532