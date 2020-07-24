Политика
Rambler News ServiceПутин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ходе подготовки к Военно-морскому параду.
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Российский президент Владимир Путин обсудил вопросы возобновления международного авиасообщения с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.Аргументы и Факты09:36
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Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
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В Одессе из зоопарка сбежали три плащеносных павиана.
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Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
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В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
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Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
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Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
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Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
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РБК 22 июля в 15:11
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«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
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Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
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«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
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Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Молодым семьям с детьми в России компенсируют часть стоимости жилья
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Тает на глазах: худоба Анджелины Джоли стала критической
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
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Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Новый вседорожник Haval под названием Haval DaGou "Большая собака" презентовали на автосалоне в Чэнду, который накануне распахнул свои двери.
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Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области
Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
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