Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ходе подготовки к Военно-морскому параду.
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Российский президент Владимир Путин обсудил вопросы возобновления международного авиасообщения с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.
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