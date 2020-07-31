с чего всё началось

Президент РФ вместе с политиками выражают надежду на скорейшее освобождение россиян из-под ареста. Члены Совета Безопасности также признали, что задержание является безосновательным, так как ясность в данную историю со стороны Белоруссии не была внесена.

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

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