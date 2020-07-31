Политика
CT newsПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент РФ вместе с политиками выражают надежду на скорейшее освобождение россиян из-под ареста. Члены Совета Безопасности также признали, что задержание является безосновательным, так как ясность в данную историю со стороны Белоруссии не была внесена.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.VSE42.RUвчера в 11:12
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Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске
Эхо Москвывчера в 11:10
Путин обсудил с членами Совбеза инцидент с задержанием россиян в Белоруссии
RT на русскомвчера в 10:19
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
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