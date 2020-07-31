Политика

CT newsCT newsПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент РФ вместе с политиками выражают надежду на скорейшее освобождение россиян из-под ареста. Члены Совета Безопасности также признали, что задержание является безосновательным, так как ясность в данную историю со стороны Белоруссии не была внесена.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается
 на сайте Кремля.
VSE42.RUвчера в 11:12

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Как прошел крупнейший за предвыборную кампанию митинг белорусской оппозиции

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Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

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Газета.Ruвчера в 07:13

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РИА Новостивчера в 09:49
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:42, Ашберн

Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске

КП - Беларусьвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
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