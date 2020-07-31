с чего всё началось

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

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