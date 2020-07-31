Политика
КоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.VSE42.RU11:12
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 10:57
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Общество
Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 07:28
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 08:03
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Экономика
Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть
Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
Экономика
Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира
Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 11:39
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 11:34
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20