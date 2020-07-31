Политика
КоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.VSE42.RUвчера в 11:12
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Путин обсудил с членами Совбеза инцидент с задержанием россиян в Белоруссии
RT на русскомвчера в 10:19
Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске
Эхо Москвывчера в 11:10
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Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал, что стоимость нового iPhone 12, презентация линейки которого ожидается осенью, будет выше по сравнению с предшествующими моделями.
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Путин приравнял отчуждение территории России к экстремизму
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Страна обогнала по числу умерших Великобританию и стала третьей в мире.
Московский Комсомолец вчера в 22:28