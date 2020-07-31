Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается
 на сайте Кремля.
VSE42.RUвчера в 11:12

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Как прошел крупнейший за предвыборную кампанию митинг белорусской оппозиции

Коммерсантъвчера в 14:10

Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

Эхо Москвывчера в 11:10

Путин обсудил с Совбезом безосновательное задержание россиян в Минске

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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

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Путин и члены СБ РФ рассчитывают на освобождение задержанных в Минске россиян

Газета.Ruвчера в 07:13

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:49
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн

Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске

КП - Беларусьвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
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РИА Новости вчера в 18:12
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РБК вчера в 20:42
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Технологии

Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов

О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
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Политика

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Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
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Футбол

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Газета.Ru вчера в 15:25
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Армия и оружие

Пентагон уличили в заимствовании идей у советской и российской ПВО

Пентагон заимствовал идеи советской, а затем российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Известия вчера в 19:01
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Общество

Охлобыстин рассказал, что изменилось в «Современнике» без Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 21:53
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Общество

Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа

Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
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Единоборства

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РИА Новости 02:33
Общество

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Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
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Футбол

«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа

«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
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На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Армия и оружие

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Кино

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Здоровье

Признаки рака на ранней стадии перечислил профессор Верткин

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Live24 вчера в 01:11
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
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Фигурное катание

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Авто

Французские автомобили, которые не уступают по качеству японским

Рейтинг возглавили Peugeot 107, Citroen C1, которые являются аналогом Toyota Aygo.
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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Происшествия

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Происшествия

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Общество

Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
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