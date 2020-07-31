Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается
 на сайте Кремля.
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60 минут. Эфир от 31.07.2020 (18:40). Украина ждет передачи задержанных в Белоруссии россиян

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Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

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Путин обсудил с членами Совбеза инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском10:19

Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

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Путин обсудил с Совбезом безосновательное задержание россиян в Минске

ТАСС07:05
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Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске

КП - Беларусь09:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
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На Аляске в результате столкновения двух небольших самолётов погибли семь человек, пишет Anchorage Daily News.
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