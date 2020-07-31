Политика
КоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.VSE42.RU11:12
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Культура
Фестиваль Чайковского открылся в Клину
Завершился первый день фестиваля премьерой постановки "Ч+Ч", посвященной юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" и оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.
Интерфакс - Россия 16:24
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Компания GMC намерена поставить свой популярный внедорожник Hummer на «батарейки».
Лезги газет вчера в 17:20
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
Армия и оружие
Тральщик «Яков Баляев» начал переход на Тихоокеанский флот
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что тральщик "Яков Баляев" начал переход на Тихоокеанский флот.
Piter.tv вчера в 09:17
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Армия и оружие
Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57
Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
ИнфоСМИ 14:01
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы 15:25
Космос
В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца
Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник 29 июля в 19:45
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная
Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.
Росбалт 11:20
Кино
«Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA как лучший мини-сериал
Аргументы и Факты 17:39
Политика
Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Политика
Трамп назвал очередной фальшивкой утверждения о России и талибах
Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь назвал фальшивкой историю с утверждениями о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
ТАСС 19:18
Политика
Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс
Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна вчера в 16:46
Происшествия
При столкновении двух самолётов на Аляске погибли семь человек
На Аляске в результате столкновения двух небольших самолётов погибли семь человек, пишет Anchorage Daily News.
RT на русском 20:58
Авто
В России восстанавливается спрос на автомобили с пробегом
Car.ru вчера в 03:35
Музыка
The Weeknd даст концерт в TikTok
The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety. Он исполнит песни из недавнего альбома «After Hours».
Афиша Daily 09:17
Экономика
Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ
Правда, пока только в четыре страны и из трех городов: начиная с сегодняшнего дня, из Москвы, Питера и Ростова возобновляются полеты в Лондон, Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.
НГС24 21:00
Космос
Запуск европейской ракеты Ariane 5 отложили в последний момент
ИА Красная Весна 19:51
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 08:48
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru 18:50
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Армия и оружие
Российский МИД отреагировал на публикацию Пентагона
Публикация Пентагона о разработках России и Китая в сфере ПРО расценивается как попытка США оправдать собственные масштабные и дорогостоящие программы создания и модернизации вооружений по всему миру.
Вести.Ru 12:30