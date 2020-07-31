с чего всё началось

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Культура Фестиваль Чайковского открылся в Клину Завершился первый день фестиваля премьерой постановки "Ч+Ч", посвященной юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" и оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. 16

Общество Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.

Армия и оружие Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57 Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск. 3

Экономика Особое мнение: Сергей Гуриев НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 233

Экономика Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.

Политика Трамп назвал очередной фальшивкой утверждения о России и талибах Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь назвал фальшивкой историю с утверждениями о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

Политика Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб. 5

Музыка The Weeknd даст концерт в TikTok The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety. Он исполнит песни из недавнего альбома «After Hours».

Экономика Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ Правда, пока только в четыре страны и из трех городов: начиная с сегодняшнего дня, из Москвы, Питера и Ростова возобновляются полеты в Лондон, Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения. 29

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16

Происшествия В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. 21

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 715