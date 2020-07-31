Политика
КоммерсантъПутин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они выразили надежду, что россиян скоро освободят.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.Ведомости08:34
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Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
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Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
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Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
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Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
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Искусственный интеллект должен был по определенным критериям определить, насколько крепки отношения между людьми.
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Армия и оружие
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Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
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Экономика
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Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.
РБК 08:54
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В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса
Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц.
RuNews24.ru 04:01
Общество
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РБК 09:45
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
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На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
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Авто
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Четыре IT-гиганта США - Apple, Amazon, Alphabet и Facebook - почти одновременно опубликовали квартальные отчеты по результатам которых можно судить, что их общая капитализация выросла на 250 млрд долларов.
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31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10