с чего всё началось

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они выразили надежду, что россиян скоро освободят.

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K

Футбол Бенедикт Хеведес объявил о завершении игровой карьеры Экс-футболист московского «Локо» и немецкой сборной Бенедикт Хеведес решил завершить игровую карьеру.

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 392

Футбол Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

Общество Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования. 15

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 290

Армия и оружие Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.

Общество Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. 371

Экономика МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.

Здоровье В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц. 55

Общество В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи.

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 15

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 80

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 426

Авто Новый грузовик ГАЗ получит китайскую кабину: появились шпионские фото Сайт Wroom.ru уже рассказывал о проекте нового среднетоннажного грузовика "ГАЗ Валдай Некст", который должен стать заменой прежнему "Валдаю", снятому с производства ещё в конце 2015 года. 52