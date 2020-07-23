Политика
Газета.RuПутин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие
В США назвали «уникальными» российские корабли проекта «Зубр»
Иностранные эксперты заявили, что корабли данного проекта могут являться единственными на планете вооруженными морскими машинами на воздушной подушке.
Актуальные Новости 13:25
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город вчера в 11:43
Происшествия
С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева
В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
Культура
Константин Хабенский проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке
Казимир Малевич и Марк Шагал, Петров-Водкин и Кандинский, Татлин и Родченко — девять историй посвящены знаковым художникам того периода.
Moi-portal.ru вчера в 12:37
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Гаджеты
Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов
Ранее «Профиль» писал о том, могут ли «чужие» зарядки испортить устройство или навредить его аккумулятору.
Профиль 21:33
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Здоровье
В Приморье отмечают рост числа бессимптомных случаев коронавируса
В Приморье зафиксирован рост числа бессимптомных случаев протекания COVID-19, распространение преобладает среди офисных работников.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку
Депутат отмечает, что Фургал 7 июля планировал лететь в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию.
Evo-rus.com 04:29
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Футбол
«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
RT на русском 15:17
Игры
В сети появился новый трейлер психологической хоррор-игры The Medium
В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчиками Bloober Team был представлен новый ролик проекта The Medium.Релиз игры запланирован на конец 2020 года.
Inc-news.ru 15:12
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Здоровье
На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут ухудшить состояние пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
Здоровье
В Алтайском крае выявили 166 новых случая заражения коронавирусом
На 23 июля в Алтайском крае у 8 107 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 777 детей.
Kursk.com 02:28
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 04:40
Армия и оружие
Ереван призывает Азербайджан отказаться от применения силы
«Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять заслуживающие доверия шаги для прекращения антиармянской риторики», – добавил он.
Независимая газета 12:36
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04