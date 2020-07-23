Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

РИА Новости14:59

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

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Путин поговорил по телефону с Трампом

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ТАСС13:39

Путин и Трамп обсудили контроль над оружием и борьбу с вирусом

РБК14:02
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