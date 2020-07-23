Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.

Общество За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.

Происшествия Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД. 41

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 451

Происшествия В читинском зоопарке соболь укусил тринадцатилетнего подростка В четверг, 23 июля, в читинском зоопарке произошло ЧП. Соболь укусил тринадцатилетнего подростка в присутствии его отца. 3

Политика Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии Участники акций протеста заблокировали несколько транспортных развязок в центре столицы Болгарии.

Кино Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана. 18

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин. 4,2K

Общество Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной. 687

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 251

Игры Для The Medium на РС рекомендуют использовать SSD — системные требования игры Польская студия Bloober Team начала сбор предварительных заказов The Medium, вместе с этим опубликовав системные требования грядущего хоррора.

Здоровье Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом. 654

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 540

Наука Ученые рассказали о половых различиях разных частей мозга Ранее специалисты уже выяснили все половые различия в подкорковых структурах мозга мышей.

Политика На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах. 8

Общество Губернатор Миннесоты подписал закон для снижения полицейского насилия Губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал закон, направленный на снижение уровня применяемого сотрудниками полиции насилия и увеличение прозрачности работы полиции.