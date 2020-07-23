Политика
Газета.RuПутин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Общество
За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM 17:43
Технологии
В сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»
Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.
Neva.Today 14:35
Происшествия
Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья
В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.
Газета.Ru 13:10
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Происшествия
В читинском зоопарке соболь укусил тринадцатилетнего подростка
В четверг, 23 июля, в читинском зоопарке произошло ЧП. Соболь укусил тринадцатилетнего подростка в присутствии его отца.
Байкал24 17:13
Политика
Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии
Участники акций протеста заблокировали несколько транспортных развязок в центре столицы Болгарии.
RT на русском 18:58
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru 07:46
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 11:41
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Игры
Для The Medium на РС рекомендуют использовать SSD — системные требования игры
Польская студия Bloober Team начала сбор предварительных заказов The Medium, вместе с этим опубликовав системные требования грядущего хоррора.
Игромания.ру 17:39
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:15
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия 17:01
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Политика
Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео
Аргументы и Факты 19:32
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Наука
Ученые рассказали о половых различиях разных частей мозга
Ранее специалисты уже выяснили все половые различия в подкорковых структурах мозга мышей.
Vevby.ru 19:18
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Общество
Губернатор Миннесоты подписал закон для снижения полицейского насилия
Губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал закон, направленный на снижение уровня применяемого сотрудниками полиции насилия и увеличение прозрачности работы полиции.
Lenta.ru 20:06
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Кино
Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины
Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 20:02
Экономика
Шахтер нашел огромный алмаз и разбогател
Житель индийской деревни Саркоха, район Панна, штат Мадхья-Прадеш, нашел в шахте крупный алмаз в 10,69 карата.
Lenta.ru 19:01
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Культуромания 06:31