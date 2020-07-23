Политика
Газета.RuПутин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
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Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей
В результате получилось, что лучшим полноприводным авто стоимостью до 1 млн рублей является кроссовер Hyundai Creta.
Газета DAILY 14:16
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года.
Lenta.ru 14:57
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Авто
Ford создал 1400-сильную версию Mustang Mach-E
Вашингтон, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
REGNUM вчера в 04:39
Игры
Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ 14:21
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
Космос
«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
RT на русском 14:15
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Здоровье
Карта распространения коронавируса в Коми на 22 июля
Редакция БНК с начала проникновения новой инфекции в регион отмечает на карте общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в конкретном муниципалитете, а также ведет подсчет выздоровевших и умерших пациентов.
ИА БНК вчера в 14:36
Технологии
«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей
Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей.
Lenta.ru 14:37
Игры
Интерактивная драма As Dusk Falls — новый проект бывших сотрудников Quantic Dream
Игромания.ру 13:37
Наука
Обнаружена рыба, которая не накапливает микропластик в организме
Регулярно ученые публикуют результаты своих исследований, в которых рассказывают об обнаружении в морских обитателях частиц микропластика.
Газета DAILY 14:25
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
Политика
Жириновский заявил, что заранее знал об аресте Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что заранее знал о готовящемся возбуждении уголовного дела против бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Octagon.Media 13:08
Музыка
Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
Киноафиша России 05:23
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Экономика
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин считает возможным обвал курса доллара в текущем году.
Live24 15:04
Технологии
Учитель музыки создал Lego-рояль
Как сообщает пресс-служба компании, как и все товары этой серии, рояль был придуман не дизайнерами бренда, а простым поклонником датского конструктора - учителем музыки и настройщиком и по имени Донни Чен.
ИА InterMedia 11:42
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Британский актер, признанный самым красивым мужчиной в мире, Роберт Паттинсон объявил о том, что в ближайшем будущем сочетается брачными узами на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус.
Live24 09:19