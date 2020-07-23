Политика
Газета.RuПутин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Читать в источнике
Оценить386
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Общество
Три мусороперерабатывающих завода начнут строить в 2021 году
Возводить три завода по переработки мусора в Ленобласти может стартовать уже в 2021 году.
Мойка78 вчера в 12:56
Политика
Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая
Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда.
Газета.Ru 17:43
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru 15:07
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Музыка
Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
Киноафиша России 05:23
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Проведя расчеты, ученые определили, что несколько сотен миллионов лет назад астероид диаметром более 100 километров разбился в Солнечной системе и его части рухнули на Землю и Луну.
Discover24 вчера в 03:09
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Политика
ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
В повестке заседания ЦИК первым пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов и референдумов в единый день голосования 13 сентября.
News.ru 03:33
Армия и оружие
Американский «Абрамс» поразил 120-миллиметровым снарядом союзный танк
Экипаж «Абрамса» случайно выпустил противотанковый снаряд и попал по другому танку, который в этот момент был на дистанции более двух с половиной километров.
ГЛАС.RU 11:17
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявлена в розыск
Аргументы и Факты 21 июля в 08:24
Армия и оружие
В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией по стратегической стабильности в Вене, заявил спецпосланник США Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 17:58
Футбол
Константин Генич: «Ларссон – луч света в темной спартаковской комнате»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал лучшими новичками сезона в Тинькофф РПЛ нападающих Маркуса Берга из «Краснодара» и Джордана Ларссона из «Спартака».
Матч ТВ 16:12
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm 02:45
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт 14:13
Технологии
Nvidia хочет приобрести производителя процессоров ARM
Вашингтон, 23 июля 2020, 18:14 — REGNUM Nvidia обратилась к компании SoftBank Group Corp, являющейся материанской по отношению к ARM Limited, с предложением о приобретении производителя процессоров. б этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.
REGNUM 11:14
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Росбалт 13:48