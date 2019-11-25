Политика
РБКПутин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.Известиявчера в 14:50
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Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
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Трамп наградил пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Напомним, в конце октября Трамп и глава Генштаба США Марк Милли рассказали, что во время операции в Сирии, в ходе которой был уничтожен главарь запрещенной в РФ террористической группировки «ИГ» Абу Бакр аль-Багдади, получила ранения служебная собака американских военных.
Аргументы и Факты вчера в 16:52
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Телеведущая Елена Малышева назвала самые распространенные заболевания офисных работников в эфире передачи "Жить здорово!".
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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40% тюменцев записываются к врачу дистанционно
Тюменцы активно используют электронные сервисы, до 40% пациентов записывается на прием к врачу дистанционно.
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Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
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Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
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Областная газета вчера в 05:54
Экономика
LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
Коммерсантъ вчера в 03:46
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«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Спорт-Экспресс вчера в 23:07
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В Музее космонавтики появился виртуальный кот
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Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
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Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Российская газета вчера в 05:52
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Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM вчера в 00:05
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В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Авто
В Китае представлен новый кроссовер Jetta VS7
На 17-ом международном автосалоне в Гуанчжоу был представлен серийный кроссовер Jetta VS7.
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Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Известия вчера в 14:46
Армия и оружие
СМИ: йеменские повстанцы уничтожили американские «Patriot» ударом беспилотников и баллистических ракет. Видео
Сообщается об ударе 9 баллистическими ракетами и 20 беспилотниками - "камикадзе", которые смогли уничтожить радар американской системы ПРО "Patriot" и мобильную пусковую установку, обеспечивавшую защиту региона от атак хуситов. فيديو: الدفاعات الجوية للتحالف في المخا تعترض صباح اليوم صواريخ بالستية وطائرات مسيرة اطلقتها مليشيات الخميني / الحوثيةعلى مدينة المخا.
Avia.pro вчера в 21:43
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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайно запущенные ракеты
Двум военнослужащим придется заплатить Минобороны РФ 31 млн рублей за случайно запущенную в Саках авиационную ракету.
РИА Новости Крым 01:59
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
UfacityNews.ru 24 ноября в 15:26