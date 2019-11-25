с чего всё началось

В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину

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