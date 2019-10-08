Политика
News.ruПутин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — говорится в сообщении Кремля.News.ru12:36
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости 11:46
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости 22:59
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Авто
В России сократились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 0,2%, до 157 129 единиц.
UfacityNews.ru вчера в 02:48
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Космос
В космосе может образовываться вода из-за солнечного ветра
Rusargument 17:31
Политика
Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»
Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется.
РБК 09:25
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Политика
Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента
Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Космос
«Протон-М» с двумя спутниками отправится в полет с Байконура
Российская газета 17:34
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век вчера в 03:17
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Футбол
Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен.
Эхо Москвы 15:59
Культура
Третьяковка представляет всего Василия Поленова
The Art Newspaper Russia 04:33