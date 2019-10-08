с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии

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