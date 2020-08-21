Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии

Ново-Огарево, Московская область, 21 августа 2020, 16:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, совещание состоялось сегодня, 21 августа, в режиме видеоконференции.