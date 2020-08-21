Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии
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Ново-Огарево, Московская область, 21 августа 2020, 16:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, совещание состоялось сегодня, 21 августа, в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
«Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами»,— говорится в сообщении
Кремля.
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