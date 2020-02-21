Политика
Татар-информПутин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба
«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.Коммерсантъ09:42
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Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
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Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Футбол
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