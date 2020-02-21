Политика

REGNUMREGNUMПутин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили
 в пресс-службе Кремля.
Коммерсантъ09:42

Подробнее о событии

Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Идлибе

Коммерсантъ09:42

Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко

РБК09:27

Путин обсудил с членами Совбеза РФ Идлиб и отношения с Минском

Life.ru08:26

Путин обсудил с Совбезом России ситуацию вокруг сирийского Идлиба

RT на русском08:31

Путин перед разговором с Эрдоганом созвал Совет безопасности

Lenta.ru08:36

Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

REGNUM08:41

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Идлибе

ТАСС08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:40
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
РБК 08:28
Здоровье

Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом

В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Профиль 00:45
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Футбол

Олич считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство в РПЛ

Бывший форвард московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич считает, что санкт-петербургский «Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона Российской премьер-лиги в текущем сезоне.
RT на русском 11:28
Политика

Путин, Меркель и Макрон выступили за соблюдение перемирия в Ливии

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соблюдение перемирия в Ливии и выступили за возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции.
Радио Sputnik 03:09
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Космос

Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Дилетант 08:50
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Футбол

Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
Армия и оружие

В России создан пенопласт для обшивки космических кораблей

Взгляд.ру 06:35
Авто

Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung

Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Автоновости дня 19 февраля в 05:25
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru 18 февраля в 07:51
Политика

США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России

Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
РЕН ТВ 10:49
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:36
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 02:56
Экономика

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

Цена на газ для украинских потребителей могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев и Москва не подписали новый контракт на транзит, заявил в Верховной раде премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное