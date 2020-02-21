Политика
Татар-информПутин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба
«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.Коммерсантъ09:42
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Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
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Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Экономика
Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть
Предложение по постепенному снижению премии к цене на нефть сделали представители России президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.
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Ищенко предположил, чем завершится борьба Сороса с Коломойским
Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит.
Биатлон
Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ
В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
Транспорт
В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Общество
Госдума приняла закон о расширении материнского капитала
Депутаты Государственной думы приняли 20 февраля в третьем и окончательном чтении закон о расширении программы материнского капитала.
Общество
Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону
Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Общество
Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя
ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Авто
В России отзывают почти 200 автомобилей BMW
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Политика
Небензя сообщил о невыдаче визы США еще одному российскому дипломату
Еще одному российскому дипломату — заместителю директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) Георгию Михно — не выдали визу США для участия в мероприятии ООН.
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.