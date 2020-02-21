с чего всё началось

«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба

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