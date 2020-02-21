Политика

Татар-информТатар-информПутин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба

«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб «в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора» между президентами РФ и Турции, сообщили
 в пресс-службе Кремля.
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Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением

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Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
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Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
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Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

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Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

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