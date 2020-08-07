Спикер Государственной Думы, Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин уверен, что Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах.
«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.