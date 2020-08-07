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Путин обсудил с членами Совбеза дополнительную помощь Ливану

Президент Владимир Путин не исключил, что Москва окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в Бейруте.В источнике
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Интерфакс

Путин предложил Совбезу РФ подумать о дополнительной помощи Ливану

Интерфакс09:51
Вести.Ru

Бейрут и постсоветское пространство стали темами совещания Совбеза

Вести.Ru09:29
Газета.Ru

Путин предложил обсудить дополнительную помощь Ливану

Газета.Ru09:03
Известия

Путин обсудит с Совбезом дальнейшую помощь Ливану после взрыва

Известия09:09
Говорит Москва

Путин обсудит с Совбезом помощь Ливану после взрыва

Говорит Москва09:08
RT на русском

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

RT на русском09:03
ТАСС

Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

ТАСС09:17

Спикер ГД: у Союзного государства есть серьезные перспективы развития

Спикер Государственной Думы, Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин уверен, что Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах.
Дума ТВ11:25

Валерий Карпин: «Сочи» повел себя мерзко

Напомним, что Ростов не смог сыграть с Сочи основным составом из-за выявления случаев заражения коронавирусом и был вынужден отправить на игру футболистов из молодежных и юниорских команд.
Sportmail.ru07:34

Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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