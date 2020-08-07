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Путин обсудил с членами Совбеза дополнительную помощь Ливану

Президент Владимир Путин не исключил, что Москва окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в Бейруте.В источнике
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Вести.Ru

Бейрут и постсоветское пространство стали темами совещания Совбеза

Вести.Ruвчера в 09:29
RT на русском

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

RT на русскомвчера в 09:03
Известия

Путин обсудит с Совбезом дальнейшую помощь Ливану после взрыва

Известиявчера в 09:09
Говорит Москва

Путин обсудит с Совбезом помощь Ливану после взрыва

Говорит Москвавчера в 09:08
ТАСС

Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

ТАССвчера в 09:17
Газета.Ru

Путин предложил обсудить дополнительную помощь Ливану

Газета.Ruвчера в 09:03
РЕН ТВ

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана

РЕН ТВвчера в 08:57

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВ5 августа в 08:33
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NYT: Помпео обсуждал с Лавровым сговор с талибами

Госсекретарь Майк Помпео обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос вознаграждения со стороны Москвы участников движения «Талибан» (запрещено в России) для убийства американских военных, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ19:46

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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