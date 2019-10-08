Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.

Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

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