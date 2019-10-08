Политика
РИА НовостиПутин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.
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Хоккей
Игроки российского и казахского клубов МХЛ устроили массовую драку
Игроки двух клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - «Алтай» из казахстанского Усть-Каменогорска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска - сошлись в настоящем ледовом побоище в конце поединка регулярного чемпионата 8 октября в Казахстане.
Общество
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Общество
В ночь на 9 октября россияне увидят первый октябрьский звездопад
В Московском планетарии рассказали, что россияне в ночь на 9 октября увидят метеоритный поток Дракониды, который станет первым из двух потоков, активных в октябре.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
Авто
Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
Общество
Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»
Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Футбол
Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме
В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» готовятся перенести из США в Россию
Пусковая платформа проекта «Морской старт» была подготовлена к транспортировке из США в Россию.
Общество
В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке
Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Общество
Суд встал на сторону Black Star в споре с рэпером L’One
Мещанский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исск о защите авторских прав рэпера L’One к музыкальному лейблу Black Star и его совладельцам Тимати и Павлу Курьянову.
Армия и оружие
Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год
За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники.