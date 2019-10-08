Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Коммерсантъ13:56

Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

РИА Новости12:17

Путин обсудил с членами Совбеза удар Турции по Сирии

Московский Комсомолец12:37

Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии

Комсомольская правда12:36

Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

RT на русском12:27

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Вести.Ru12:21

Путин провёл заседание Совбеза РФ из-за ситуации на северо-востоке Сирии

Life.ru12:55
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Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфакс 04:55
Хоккей

Игроки российского и казахского клубов МХЛ устроили массовую драку

Игроки двух клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - «Алтай» из казахстанского Усть-Каменогорска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска - сошлись в настоящем ледовом побоище в конце поединка регулярного чемпионата 8 октября в Казахстане.
Ридус 13:35
Общество

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Общество

В ночь на 9 октября россияне увидят первый октябрьский звездопад

В Московском планетарии рассказали, что россияне в ночь на 9 октября увидят метеоритный поток Дракониды, который станет первым из двух потоков, активных в октябре.
Известия 13:20
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня вчера в 04:28
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество

Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»

Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Футбол

Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме

В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ 12:53
Энергетика

Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском вчера в 07:26
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» готовятся перенести из США в Россию

Пусковая платформа проекта «Морской старт» была подготовлена к транспортировке из США в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 22:25
Общество

В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
РИА Новости 12:41
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Общество

Суд встал на сторону Black Star в споре с рэпером L’One

Мещанский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исск о защите авторских прав рэпера L’One к музыкальному лейблу Black Star и его совладельцам Тимати и Павлу Курьянову.
АБН 11:31
Армия и оружие

Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год

За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники.
ТК Звезда 05:18
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