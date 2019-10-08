Политика

News.ruNews.ruПутин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — говорится
 в сообщении Кремля.
News.ru12:36

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Путин обсудил с членами Совбеза резкое обострение в Сирии

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Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии

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Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

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Путин обсудил с членами Совбеза удар Турции по Сирии

Московский Комсомолец12:37

Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

RT на русском12:27

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Вести.Ru12:21

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Коммерсантъ13:56
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Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
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В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
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Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
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Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа

Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе.
ТАСС 20:18
Наука

Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей

Финские биологи выяснили, что мутации в митохондриях вызвали поломки в клеточном ядре и преждевременное старение мышей.
МедиаПоток 14:17
Политика

Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор 00:09
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей 11:47
Экономика

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Российская газета 16:28
Экономика

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Космос

Определены возможные места посадки на Венеру

Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Популярная механика вчера в 16:13
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
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Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Происшествия

Экс-начальник колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

Life.ru 11:01
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Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Происшествия

В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей

В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Общество

Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
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Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

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Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
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Политика

Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости 21:26
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
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