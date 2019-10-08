Политика

News.ruNews.ruПутин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — говорится
 в сообщении Кремля.
News.ru12:36

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Путин обсудил с членами Совбеза резкое обострение в Сирии

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Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

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Путин обсудил с членами Совбеза удар Турции по Сирии

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Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

RT на русском12:27

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Коммерсантъ13:56
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Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
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В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
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Многодетные россияне начали получать 450 тысяч рублей на ипотеку

МИР 24 04:19
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Общество

Бари Алибасов проиграл суд производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск создателя группы «На-На» Бари Алибасова к производителю средства для прочистки канализационных труб «Крот», которым он ранее резонансно отравился, перепутав с йогуртом.
Суть событий 14:27
Политика

В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Политика

Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Хоккей

«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»

Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Футбол

Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона

Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Происшествия

В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки

Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Политика

Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Футбол

Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:01
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
Космос

Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»

Политика Сегодня 10:08
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня вчера в 04:28
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru 10:21
Происшествия

Сбербанк заявил об утечке данных пяти тысяч клиентов

В Сбербанке утверждают, что сотрудник, совершивший преступление, продал в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт.
Snob.ru вчера в 16:56
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