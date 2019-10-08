Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля. Участники заседания отметили, что важно избегать каких-либо действий, которые могут помешать мирному урегулированию конфликта.
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с чего всё началось
Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — говорится
 в сообщении Кремля.
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