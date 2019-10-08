Политика
ИзвестияПутин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.РИА Новости12:17
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