Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «РИА Новости».

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии

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