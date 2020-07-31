Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается
на сайте Кремля.
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