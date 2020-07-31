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Ведомости

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается
 на сайте Кремля.
Ведомости08:34
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РЕН ТВ

Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

РЕН ТВ07:14
Коммерсантъ

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Коммерсантъ07:25
RT на русском

Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

RT на русском07:06
Российская газета

Путин обсудил на Совбезе РФ задержание российских граждан в Беларуси

Российская газета07:50
Комсомольская правда

Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Комсомольская правда06:23
РБК

Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

РБК08:10
ТАСС

Путин обсудил с Совбезом безосновательное задержание россиян в Минске

ТАСС07:05
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru04:23
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Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

Вслед за Осинькиным в "Крылья" перешли сразу семь футболистов: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.
СитиТрафик07:58
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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM06:43
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Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах

В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РБК08:20
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM06:02
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