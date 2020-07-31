с чего всё началось

Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все они рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии.

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Футбол Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.

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Общество В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра» Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 14

Авто Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее.

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Общество В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации. 12

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