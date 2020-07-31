Политика
РИА НовостиПутин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все они рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии.
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с чего всё началось
Оперативное совещание с Советом Безопасности, но котором произошел обстоятельный разговор о проблеме с задержанием россиян в соседнем государстве, российский лидер проводил в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.VSE42.RU11:12
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Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
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Российская газета 07:43
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
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Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
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Масочный режим в Иркутской области продлен по 9 августа
Масочный режим в Иркутской области продлен по 9 августа включительно, сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области.
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Авто
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Новые автомобили вчера в 11:22
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При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец 20:42
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Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
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Общество
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Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН 04:32
Политика
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Здоровье
Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета
Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.
Московский Комсомолец 15:33
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
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Evo-rus.com 02:12
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ 12:50
Общество
В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»
Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 09:43
Авто
Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее
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ADVIS.ru 01:45
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Назван увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор
Американские ученые назвали еще один фактор, который способен увеличить риски смерти от коронавируса - индекс массы тела.
Вечерний курьер 06:59
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В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Технологии
Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета
Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета.
News.ru 05:59
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
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