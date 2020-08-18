Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула
: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
BFM.ru08:18

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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости07:14

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Меркель осуждает насилие в Белоруссии, а про «желтые жилеты» молчит

Комсомольская правда08:53

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ05:36

Путин в беседе с Меркель назвал неприемлемыми попытки вмешаться извне в дела Белоруссии

ТАСС06:09

В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель

RT на русском05:58
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Меркель 18 августа планирует позвонить Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

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