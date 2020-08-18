Политика
Lenta.ruПутин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.BFM.ru08:18
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Общество
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим.
Известия 10:15
Политика
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".
Интерфакс 10:14
Общество
В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминала
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру.
Интерфакс 10:52
Игры
Microsoft Flight Simulator получил более 90 баллов на Metacritic
Cyber.sports.ru вчера в 05:01
Общество
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие
Мятежные военные арестовали премьер-министра Мали
Мятежные военные в столице Мали Бамако арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе, сообщает портал LSI Africa в своем Twitter.
Lenta.ru 10:07
Политика
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву.
РИА Новости 10:05
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Автоновости дня 08:47
Общество
На Среднем Урале продлили запрет на полную загрузку детских садов
Ранее в штабе при анонсе указа и. о. губернатора Алексея Орлова сообщали: «На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам».
REGNUM 08:51
Политика
Лукашенко заявил о намерении оппозиции запретить русский язык
Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционный штаб пытается осуществить выход страны из интеграционных объединений и ввести запрет русского языка, передает БелТА.
РЕН ТВ 10:29
Армия и оружие
ВВС США нанесли удар по армии правительства на северо-востоке Сирии
ИА Красная Весна вчера в 04:52
Происшествия
Модель Анна Лисовская получила 3,5 года тюрьмы за порнографию
Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 годам тюрьмы за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Экономист Делягин предрек «роковой сентябрь» всему миру
Грядущий сентябрь может стать «роковым» как для России, так и для всего мира.
ФАН 10:01
Хоккей
В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса
Российская газета 10:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро
Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM 10:05
Политика
Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России
Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК 04:53
Происшествия
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Жительница крымского города Красноперекопск нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 09:34
Политика
Рабочие завода МЗКТ в Минске встретили Лукашенко криком «Уходи»
МР7.ру вчера в 06:23
Гаджеты
Apple разрабатывала для правительства США секретный iPod
Как рассказал прессе экс-разработчик компании Apple Дэвид Шейер, компания совместно с американским правительством занималась разработкой «секретного модифицированного iPod».
RuNews24.ru 10:16
Здоровье
Отличия симптомов коронавируса и гриппа назвала врач
Легкая форма кононавирус, сезонный грипп и ОРВИ начинаются приблизительно с одинаковых симптомов.
Соловей.Инфо 03:00
Космос
SpaceX готовится вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников
Американская компания-разработчик SpaceX планирует сегодня, 18 августа, запустить ракету-носитель Falcon 9 и вывести на орбиту очередную партию из 58 мини-спутников.
Росбалт 04:47
Происшествия
New York Post (США): протестующие в Сиэтле требуют, чтобы белые «освободили» свои дома (New York Post)
Одна женщина из толпы протестующих кричит, что белые должны «освободить» свои дома.
ИноСМИ 10:24
Шоу-бизнес
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
Стали известны место и дата похорон Валентины Легкоступовой, которая скончалась четырнадцатого августа.
CT news 08:44
Общество
Мужа Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино
Отмечается, что Сергея Тихановского увезли из СИЗО в связи с акциями в его поддержку.
Говорит Москва 10:22
Космос
Телескоп «Хаббл» сфотографировал центр искаженной галактики
Орбитальному телескопу «Хаббл» удалось сфотографировать центр космического объекта.
Дни24 вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Татьяна Навка не выйдет на лёд в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
Зрители совсем скоро смогут наслаждаться новыми парами и танцами на льду в очередном сезоне шоу «Ледниковый период».
Дни24 вчера в 09:45
Политика
Белоруссия привела в полную боеготовность войска на западной границе
По словам президента, белорусская армия привела свои подразделения на западной границе в полную боевую готовность.
BFM.ru 10:48
Экономика
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».
RT на русском 10:40
Авто
Первый Renault Duster оснастили турбомотором кросс-купе Arkana
Кроссовер Renault Duster первого поколения, который продают на индийском рынке, получил новую модификацию.
AutoNews 05:39