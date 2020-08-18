с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

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