Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии
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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и президент России Владимир Путин переговорили насчет ситуации в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.В источнике
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