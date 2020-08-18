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Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и президент России Владимир Путин переговорили насчет ситуации в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.В источнике
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Коммерсантъ

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ09:20
РИА Новости

Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

РИА Новости08:35
Комсомольская правда

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда08:48
Lenta.ru

Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами

Lenta.ru08:39
РБК

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК08:49
RT на русском

Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии

RT на русском08:35
ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

ТАСС08:25

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русскомвчера в 11:45
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Процессор Tesla четвёртого поколения для автопилота начнут производить до конца текущего года

Источник изображения: Electrek В последние недели Илон Маск (Elon Musk), основатель и бессменный глава компании Tesla, не устаёт повторять, что существующие электрокары марки до конца года могут получить новое программное обеспечение, которое позволит им в подавляющем большинстве ситуаций передвигаться по дорогам общего пользования без вмешательства водителя в управление.
3DNews11:38

Минобороны Белоруссии провело встречи с военными атташе НАТО и Украины

Минск, 18 августа 2020, 18:14 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии провело ряд встреч с военными атташе Британии, Германии, Литвы, Польши и Украины, в ходе которых проинформировало их о мерах, предпринятых в качестве реакции на возникшие угрозы безопасности страны, сообщает 18 августа белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале.
REGNUM11:14

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Стали известны подробности о новой игре создаваемой Creative Assembly

Creative Assembly уточнила, что у студии есть большие планы относительно этого нового проекта, в случае, если игра успешно себя покажет на старте, ее будут развивать и пополнять на протяжении многих лет.
ИА Красная Весна11:00

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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